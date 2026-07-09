В Кызыле нашли тело девочки, пропавшей в начале июля

09 июля 2026, 10:00

Фото: iStock/Edgar

На берегу Енисея в Тыве нашли тело девочки. По предварительным данным, речь идет об одной из двух 13-летних школьниц, чье исчезновение зафиксировали 1 июля. После сигнала на место сразу направили следственную группу. Об этом сообщают Telegram-каналы.