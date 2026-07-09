В Кызыле нашли тело девочки, пропавшей в начале июля
На берегу Енисея в Тыве нашли тело девочки. По предварительным данным, речь идет об одной из двух 13-летних школьниц, чье исчезновение зафиксировали 1 июля. После сигнала на место сразу направили следственную группу. Об этом сообщают Telegram-каналы.
По имеющейся информации, в день исчезновения две подруги вышли из дома на улице Буренской и пошли в сторону улицы Колхозной в Кызыле. Позже во время поисков у протоки Енисея обнаружили их мобильные телефоны и обувь.
Сейчас специалисты работают на месте находки. Им предстоит установить личность погибшей и выяснить все обстоятельства случившегося. Информация о второй пропавшей девочке уточняется.
Когда в таких случаях находят тело, на место обычно выезжает сразу несколько сотрудников, и каждый выполняет свою часть работы. Сначала территорию оцепляют, чтобы никто случайно не уничтожил следы. После этого следователь организует всю работу: определяет границы осмотра, фиксирует, где именно была сделана находка, и решает, каких экспертов нужно подключить. Рядом работают криминалисты — они фотографируют место, снимают видео, составляют схему, отмечают положение тела и всех найденных рядом предметов. Любая деталь важна: следы обуви, отпечатки, одежда, личные вещи, повреждения на берегу или в воде.
Затем подключается судебно-медицинский эксперт. Он проводит первичный осмотр тела прямо на месте и обращает внимание на признаки, которые могут помочь понять, как давно наступила смерть, были ли видимые травмы и есть ли признаки того, что тело перемещали. Окончательные выводы делают позже, уже после более полного исследования в морге. Там устанавливают точную причину смерти, примерное время гибели и другие важные обстоятельства.
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