У мужчины нашли рак, когда он сломал шею, ударившись мизинцем о стул
Британец узнал о неизлечимой форме рака, когда сломал шею, ударившись пальцем ноги о стул. Об этом сообщает The Manchester Evening News.
62-летний Пол Энглисс из Сток-Ньюингтона долгое время страдал от сильной боли в пояснице, которую списывал на усталость. Он пытался облегчить своё состояние компрессами и обезболивающими препаратами. Осенью прошлого года, ударившись пальцем ноги о стул в спальне, мужчина получил травму, которая вызвала «ударную волну» по позвоночнику и привела к перелому третьего шейного позвонка.
В отделении неотложной помощи Энглиссу диагностировали миелому. По словам мужчины, ему повезло, что заболевание удалось обнаружить на ранней стадии. Он быстро прошёл курс химиотерапии, и по состоянию на 13 октября текущего года у него наступила ремиссия.
