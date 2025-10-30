Стало известно о еще одной жертве Минской петли, где пропали Усольцевы
Семья Усольцевых была не единственным случаем странных исчезновений людей в районе Минской петли. Об этом пишет Telegram-канал SHOT. Шесть лет назад там пропал КМС по спортивному ориентированию, его так и не нашли.
28 августа 2019 года 67-летний мастер спортивного ориентирования Владимир Шатыгин и четверо его друзей отправились в лес за ягодами около поселка Мина Партизанского района Красноярского края. Эти места были хорошо знакомы друзьям, которые уже много лет приезжали сюда. В какой-то момент группа разделилась, и когда трое вернулись к автомобилю, Владимира среди них не оказалось. Мужчины пытались найти его самостоятельно, но безуспешно.
На следующий день к поискам подключились спасатели МЧС. К операции также присоединились кинологи с собаками, сыновья Шатыгина, волонтеры и местные жители. Спустя несколько дней после исчезновения местные рыбаки сообщили, что видели Владимира. По их словам, он вышел из леса раненым, попросил забинтовать его повреждение и, услышав выстрелы вдалеке, сказал: «Это мои пацаны меня потеряли» — и снова скрылся в тайге. После этого появились ещё несколько свидетельств от людей, которые утверждали, что видели Владимира в разных местах, но полгода поисков не дали результата. Неравнодушные люди оставляли для Шатыгина сухпайки и записки в охотничьих домиках, но они так и остались нетронутыми.
Напомним, 28 сентября этого года в той же местности бесследно пропала семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью. За месяц тщательных поисков не удалось найти ни одной зацепки или свидетельства их присутствия.
Кроме того, 18 октября в 10 км от этого места пропал 54-летний рыбак Станислав. Его поиски также не дали никаких результатов.
