Стало известно о еще одной жертве Минской петли, где пропали Усольцевы

30 октября 2025, 09:27

SHOT: в месте пропажи семьи Усольцевых в 2019 году исчез спортсмен Шатыгин

Фото: iStock/Ksenia Guzeeva

Семья Усольцевых была не единственным случаем странных исчезновений людей в районе Минской петли. Об этом пишет Telegram-канал SHOT. Шесть лет назад там пропал КМС по спортивному ориентированию, его так и не нашли.