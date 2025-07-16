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Петербурженка бросила детей дома и уехала с друзьями на озеро, где пьяная утонула на сапборде

В Ленинградской области пьяная девушка утонула на сапборде
Фото: iStock/Dushlik

В Ленинградской области девушка бросила дома детей и уехала с друзьями на пляж, где пьяная утонула на сапборде. Об этом пишет издание «Фонтанка».



Трагедия произошла 14 июля на Кавголовском озере. Друзья позвали 28-летнюю Яну отдохнуть на природе, на что сразу же получили положительный ответ. Изрядно выпив, девушка решила прокатиться на сапборде, однако потеряла равновесие и упала в воду.

Тело девушки в чёрном купальнике и доску заметил прохожий, который бросился в воду. Он вытащил бездыханное тело и попытался реанимировать пострадавшую, но она так и не подала признаков жизни.

Двое её несовершеннолетних детей остались сиротами.

Анастасия Чинкова

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