Петербурженка бросила детей дома и уехала с друзьями на озеро, где пьяная утонула на сапборде

16 июля 2025, 13:51

В Ленинградской области пьяная девушка утонула на сапборде

Фото: iStock/Dushlik

В Ленинградской области девушка бросила дома детей и уехала с друзьями на пляж, где пьяная утонула на сапборде. Об этом пишет издание «Фонтанка».