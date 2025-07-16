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Российская чиновница умерла после субботника в жару в Ставрополье

Сын чиновницы из Ставрополья Степиной рассказал о ее смерти в жаркий день
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Чиновница из Ставропольского края Галина Степина скончалась на 59-м году жизни после обязательного субботника для работников администрации Грачевского муниципального округа. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала «Осторожно, новости» в среду, 16 июля.



По утверждению адвоката Константина Ерохина, субботник проходил 11 июля в 40-градусную жару, когда Степину заставили чистить дороги. Официальной причиной смерти медики назвали острый панкреатит, но сын чиновницы считает, что всему виной жара. По его словам, Галина Степина не жаловалась на поджелудочную. По словам судмедэксперта, изучившего документы, женщина не могла «так внезапно» умереть из-за панкреатита.

Родственники умершей чиновницы хотят оспаривать посмертную экспертизу. Адвокат уже направил заявление в СК и обратился к главе региона Владимиру Владимирову.

Никита Кротов

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