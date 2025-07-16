Российская чиновница умерла после субботника в жару в Ставрополье

16 июля 2025, 13:40

Сын чиновницы из Ставрополья Степиной рассказал о ее смерти в жаркий день

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Чиновница из Ставропольского края Галина Степина скончалась на 59-м году жизни после обязательного субботника для работников администрации Грачевского муниципального округа. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала «Осторожно, новости» в среду, 16 июля.