Российская чиновница умерла после субботника в жару в Ставрополье
Чиновница из Ставропольского края Галина Степина скончалась на 59-м году жизни после обязательного субботника для работников администрации Грачевского муниципального округа. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала «Осторожно, новости» в среду, 16 июля.
По утверждению адвоката Константина Ерохина, субботник проходил 11 июля в 40-градусную жару, когда Степину заставили чистить дороги. Официальной причиной смерти медики назвали острый панкреатит, но сын чиновницы считает, что всему виной жара. По его словам, Галина Степина не жаловалась на поджелудочную. По словам судмедэксперта, изучившего документы, женщина не могла «так внезапно» умереть из-за панкреатита.
Родственники умершей чиновницы хотят оспаривать посмертную экспертизу. Адвокат уже направил заявление в СК и обратился к главе региона Владимиру Владимирову.
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