Отец снимал порно с маленькими детьми и продавал его педофилам
Жителя Пакистана обвиняют в том, что он подвергал насилию собственных детей ради контента, который отправлял педофилам. Об этом сообщает издание Daily Pakistan со ссылкой на данные полиции.
Мужчина снимал непристойные видео со своими детьми пяти-шести лет, а готовые кадры продавал в одном из мессенджеров. За контент подписчики переводили деньги на его криптокошелек. Как выяснилось, пакистанец относился к целой сети, распространявшей подобные материалы. Эти люди также вылкадывали ролики, связанные с жестоким обращением с животными.
Один из правоохранителей рассказал, это первое дело в истории страны, в котором отец совершал подобные преступления против собственных детей. Стражи порядка задержали организатора сети, а также начали проводить рейды в разных городах, чтобы найти причастных.
Офицер подчеркнул, что к ответственности привлекут не только авторов контента, но и тех родителей, которые знали о насилии, но молчали о нем.
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