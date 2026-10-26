Отец снимал порно с маленькими детьми и продавал его педофилам

26 октября 2026, 16:19

Жителя Пакистана арестовали за съемку и продажу порно со своими детьми

Фото: iStock/juriskraulis

Жителя Пакистана обвиняют в том, что он подвергал насилию собственных детей ради контента, который отправлял педофилам. Об этом сообщает издание Daily Pakistan со ссылкой на данные полиции.