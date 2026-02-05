Петербурженка обвинила отчима в совращении и в уроках БДСМ-практик
В Санкт-Петербурге 31-летняя девушка обвинила своего отчима в совращении в период, когда ей было 11–16 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По словам девушки, бывший сожитель матери залазил руками под одежду, снимал ее голой в душе и демонстрировал половые органы. Все это продолжалось в период, когда пострадавшей было 11–16 лет. К тому же мужчина угрожал девушке распространить записи, если она не пустит его к себе. Помимо этого, подозреваемый обсуждал со школьницей практики БДСМ.
Как оказалось, мать девушки узнала обо всем несколько лет назад. Сейчас с мужчиной она не проживает. Известно, что фигурант работает художником по свету городского театра «Левендаль».
Пострадавшая отметила, что из-за случившегося у нее развилось комплексное посттравматическое стрессовое расстройство и биполярное аффективное расстройство. Девушка опасается, что записи с ней сохранились у мужчины.
