Ударившего головой об пол ребенка в Шереметьево наркомана отправили в психбольницу
Мужчину, который в прошлом году напал на ребёнка в аэропорту Шереметьево и с силой бросил его об пол, по решению суда направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
Как сообщает корреспондент SHOT из зала суда, Владимира Витикова признали невменяемым. Его освободили от уголовной ответственности и назначили интенсивную терапию в специализированном психиатрическом отделении.
Речь о 31-летнем гражданине Белоруссии, который прилетел из Египта и в июне 2025 года. По данным СМИ, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и употреблял алкоголь. Перед вылетом он курил запрещённые вещества, а в аэропорту выпил несколько бутылок виски. Сообщается, что фигурант вёл себя агрессивно ещё на посадке и в самолёте.
В терминале Витиков схватил ребёнка в момент, когда отец отвлёкся на получение багажа, поднял малыша и ударил его головой о пол. Мальчик сразу потерял сознание. Несколько дней потерпевший находился в коме, врачи диагностировали тяжёлые травмы, в том числе переломы черепа и позвоночника.
Подозреваемого задержали на месте, возбудили уголовное дело. На допросе злоумышленник, по информации источника, не мог связно отвечать на вопросы. Во время заседания мужчина также вёл себя странно — дёргался и разговаривал с судьёй с закрытыми глазами. Он заявил, что ранее состоял на учёте у психиатра с диагнозом шизофрения и уже нарушал закон под воздействием наркотиков.
Сейчас пострадавший ребёнок продолжает наблюдаться у врачей и регулярно проходит обследования.
