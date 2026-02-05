Ударившего головой об пол ребенка в Шереметьево наркомана отправили в психбольницу

05 февраля 2026, 16:39

SHOT: суд отправил напавшего на ребенка наркомана в Шереметьево в психбольницу

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Мужчину, который в прошлом году напал на ребёнка в аэропорту Шереметьево и с силой бросил его об пол, по решению суда направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.