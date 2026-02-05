В Москве арестовали троих мужчин за похищение человека и ограбление
Москве задержали троих мужчин 19–32 лет, которых подозревают в похищении человека и ограблении. Об этом сообщает ТАСС.
По версии полиции, на улице они избили мужчину, силой посадили его в автомобиль и увезли. Очевидец обратился в МВД, после чего оперативники быстро вычислили машину по камерам и отследили маршрут.
Похищенного привезли на Новоостаповскую улицу, завели в техническое помещение в подземном паркинге жилого дома и продолжили избивать. При этом нападение снимали на телефон — запись изъяли. Также найден и похищенный смартфон потерпевшего.
Материалы переданы следователям. Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении человека и грабеже (ч. 2 ст. 126 и ч. 2 ст. 161 УК РФ).
