Петербурженка пыталась украсть цветы и игрушки с мемориала жертвам «Крокуса»

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В Санкт-Петербурге женщина пыталась украсть цветы и игрушки со стихийного мемориала жертва теракта в «Крокус Сити Холле», об этом сообщает «Ридус».
На попавших в сеть кадрах видно, как воровку попытались остановиться неравнодушные петербуржцы. На помощь они также привлекли сотрудника метрополитена. Женщину спросили, зачем она взяла цветы с мемориала, и разве она не знает, какой сегодня день.
Однако, цветы и игрушки ей всё же пришлось вернуть на место.
Петербуржцы организовали мемориал в память о жертвах «Крокус Сити Холла» на станции метро «Технологический институт». В 2017 году там взорвал бомбу террорист-смертник. В теракте погибли 16 человек, более сотни пострадали.
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«Я не знаю, что это за день! Вы же знаете прекрасно, что цветы без воды не могут долго стоять», — возмущенно кричала пойманная женщина.
Петербуржцы организовали мемориал в память о жертвах «Крокус Сити Холла» на станции метро «Технологический институт». В 2017 году там взорвал бомбу террорист-смертник. В теракте погибли 16 человек, более сотни пострадали.
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Евгения Парфентьева