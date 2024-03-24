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Петербурженка пыталась украсть цветы и игрушки с мемориала жертвам «Крокуса»

24 марта 2024, 10:52
Фото: iStock/Natalia POGODINA

Фото: iStock/Natalia POGODINA

В Санкт-Петербурге женщина пыталась украсть цветы и игрушки со стихийного мемориала жертва теракта в «Крокус Сити Холле», об этом сообщает «Ридус».
На попавших в сеть кадрах видно, как воровку попытались остановиться неравнодушные петербуржцы. На помощь они также привлекли сотрудника метрополитена. Женщину спросили, зачем она взяла цветы с мемориала, и разве она не знает, какой сегодня день.

«Я не знаю, что это за день! Вы же знаете прекрасно, что цветы без воды не могут долго стоять», — возмущенно кричала пойманная женщина.


Однако, цветы и игрушки ей всё же пришлось вернуть на место.

Петербуржцы организовали мемориал в память о жертвах «Крокус Сити Холла» на станции метро «Технологический институт». В 2017 году там взорвал бомбу террорист-смертник. В теракте погибли 16 человек, более сотни пострадали.

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#крокус сити холл
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#санкт-петербург
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#кража
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SHOT: 15-летний подросток пропал после теракта в «Крокусе»
24 марта 2024, 10:50

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

15-летний подросток Арсений Роганов (Веденеев) пропал после теракта в «Крокусе». Он пошёл вместе с мамой на концерт «Пикника». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, его мама Ирина Веденеева погибла. Близкие семьи рассказали, что подросток вместе с мамой давно мечтали побывать на выступлении группы «Пикник».

Отмечается, что в последний раз Ирина выходила на связь в 20:16 и сообщила подруге, что вокруг пожар. После связь с ней оборвалась. Друзья увидели ее имя в списках погибших, но имя сына в них не значилось.

В настоящее время друзья семьи ищут молодого человека. По документам у Арсения фамилия матери — Веденеев, но сам он представлялся Рогановым.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#крокус сити холл
#теракт
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#мама
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Спасатели МЧС России продолжают разбирать завалы в «Крокус Сити Холле»
24 марта 2024, 10:48

Фото: пресс-служба Московской области

Спасатели МЧС России продолжают разбирать завалы в «Крокус Сити Холле». Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Минувшей ночью тяжёлая техника проводила демонтаж фасада с южной стороны здания. Было сформировано технологическое отверстие, через которое внутрь будет доставлен 100-тонный кран. С его помощью спасателям удастся убрать крупные фрагменты обрушившейся кровли.
Фото: пресс-служба Московской области

В настоящее время спасатели разобрали и вынесли из здания свыше 250 кубометров конструкций.

На месте происшествия работают специализированные робототехнические комплексы, кинологи и психологи.
Фото: пресс-служба Московской области

Днём ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что основная часть поисковой операции завершится в воскресенье.

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#мчс
#спасатели
#крокус сити холл
#подмосковье
#происшествия
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Украинский ресторан сделал сет «Крокус-Сити» в своем меню
24 марта 2024, 10:30

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинский ресторан сделал в своем меню позицию «Крокус-Сити». Об этом сообщает Telegram-канал ЮГ LIVE.
Отмечается, что украинские нацисты на этом не остановились. Геймеры создали в игре карту концертного зала «Крокуса», где можно расстрелять, поджечь и взорвать виртуальных заложников.

Сегодня, 24 марта, в Басманный суд Москвы должны доставить подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле». На допросе один из преступников признался в том, что за массовое убийство ему пообещали 500 тысяч рублей.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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В Басманный суд сегодня должны доставить подозреваемых в теракте в «Крокусе» — видео
#крокус сити холл
#теракт
#украина
#преступники
#суд
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В Басманный суд сегодня должны доставить подозреваемых в теракте в «Крокусе» — видео
24 марта 2024, 10:04

Фото: iStock/Zolnierek

У Басманного суда, где сегодня, 24 марта, должны избрать меру пресечения террористам, выставлены усиленные наряды полиции и Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Сообщается, что возле здания суда дежурят сотрудники полиции, а также установлены ограждения. Все заведения, находящиеся рядом, закрыты.




По данным источника, накануне вечером всех задержанных преступников доставили в СК РФ на допрос. Подробности о том, как проходил допрос, читайте в материале «Радио 1».

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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Baza: Родные ищут мужчину, который прикрыл их собой во время теракта в «Крокусе»

Появились кадры начала теракта в «Крокус Сити Холле»

#крокус сити холл
#теракт
#суд
#террористы
#преступники
#рф
#ск рф
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Baza: Родные ищут мужчину, который прикрыл их собой во время теракта в «Крокусе»
24 марта 2024, 09:53

Фото: iStock/Marcos Calvo

Семья ищет отца, который прикрыл родных своим телом и получил пулю в спину во время атаки на «Крокус». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Олег Шиховцев пришел на концерт с супругой и 19-летней дочкой. Отмечается, что мужчина пошёл сдавать одежду в гардероб, пока его близкие стояли у сувенирного прилавка. В это время террористы ворвались в помещение и начали расстреливать людей.

Олег успел найти жену и дочь, после чего они побежали в зрительный зал, пытаясь спастись. Мужчина бежал последним, чтобы закрыть семью от выстрелов. В этот момент он получил ранение в спину и затерялся в толпе.

Супруга и дочка Олега смогли спастись, а сам мужчина в настоящее время числится пропавшим без вести.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#крокус сити холл
#теракт
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#концерт
#террористы
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Появились кадры начала теракта в «Крокус Сити Холле»
24 марта 2024, 09:14

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В сети появилось видео начала теракта в «Крокус Сити Холле». На кадрах люди прячутся за железными колоннами в холле в тот момент, когда террористы ворвались в зал. Видео опубликовал Telegram-канал Readovka.
Отметим, общее количество пострадавших насчитывает 285 человек, 133 из них скончались. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, спасательная операция на месте завалов «Крокуса» завершилась, оданко поисковые работы продолжаются до сих пор.




Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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В России начался день общенационального траура по жертвам теракта в «Крокусе»

#крокус сити холл
#теракт
#пострадавший
#смерть
#погибший
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ГУМЧС: при теракте в «Крокусе» пострадали 152 человека, из них пять детей
24 марта 2024, 08:22

Фото: iStock/gorodenkoff

Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити холле» возросло до 152 человек. Об этом говорится на сайте подмосковного главка МЧС России.
Отмечается, что общее количество пострадавших насчитывает 285 человек, 133 из них скончались. В число погибших входят 3 детей.

В настоящее время госпитализированы 114 человек, из них четверо детей. Всем оказывается необходимая ​помощь специалистов.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#крокус сити холл
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#пострадавший
#погибший
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СК: Число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 133 человек
24 марта 2024, 08:15

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 133 человек, об этом сообщает Следственный комитет в своём Telegram-канале.
«В ходе разбора завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл» число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются», — сообщили в пресс-службе СК.

При этом, как ранее заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, спасательная операция на месте завалов «Крокуса» завершилась, но поисковые работы всё ещё продолжаются.

Напомним, трагедия произошла 22 марта. Группа вооружённых террористов ​ворвалась в концертный ​зал и расстреляла зрителей. Затем боевики устроили поджог. Многие из погибших умерли не от пуль террористов, а от отравления угарным газом.

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#крокус сити холл
#теракт
#следственный комитет
#смерть
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Мужчина-инвалид ценой жизни спас свою девушку во время теракта в «Крокусе»
Shot: 25-летний инвалид пожертвовал жизнью ради своей девушки в «Крокусе»
24 марта 2024, 06:52

Фото: iStock/AnnMaySnz

Инвалид-колясочник по имени Максим пожертвовал жизнью, чтобы спасти свою девушку во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, сообщает Telegram-канал Shot.
По словам матери погибшего, ее сын планировал посетить концерт группы «Пикник» вместе со своей подругой.

Максим не успел эвакуироваться, так как в момент стрельбы не было пандуса, ведущего к выходу.

«Ему в грудь выстрелили несколько раз, он упал из коляски прямо на свою девушку, которая смотрела ему в глаза», – объяснила мать россиянина.

Он закрыл собой спутницу и тем самым спас ее ценой жизни. Пострадавшая выжила, она госпитализирована.

Ране пятнадцатилетний школьник, спасший десятки людей, рассказал о произошедшем в «Крокусе».

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#крокус сити холл
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#спасение
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