Украинский ресторан сделал сет «Крокус-Сити» в своем меню

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Украинский ресторан сделал в своем меню позицию «Крокус-Сити». Об этом сообщает Telegram-канал ЮГ LIVE.
Отмечается, что украинские нацисты на этом не остановились. Геймеры создали в игре карту концертного зала «Крокуса», где можно расстрелять, поджечь и взорвать виртуальных заложников.
Сегодня, 24 марта, в Басманный суд Москвы должны доставить подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле». На допросе один из преступников признался в том, что за массовое убийство ему пообещали 500 тысяч рублей.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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В Басманный суд сегодня должны доставить подозреваемых в теракте в «Крокусе» — видео
Сегодня, 24 марта, в Басманный суд Москвы должны доставить подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле». На допросе один из преступников признался в том, что за массовое убийство ему пообещали 500 тысяч рублей.
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Появились кадры начала теракта в «Крокус Сити Холле»
В Басманный суд сегодня должны доставить подозреваемых в теракте в «Крокусе» — видео
Екатерина Коршунова