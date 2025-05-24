Петербурженка подожгла отдел полиции, поверив мошенникам

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В Петербурге задержали 38-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге отделения полиции на улице Кораблестроителей в западной части Васильевского острова. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на «Фонтанку».
По данным источника, петербурженка подошла к зданию, разбила окно и устроила пожар в актовом зале. Полицейским удалось ликвидировать возгорание до прибытия пожарной бригады.
В публикации отмечается, что подозреваемая объяснила свои действия давлением мошенников. В середине мая неизвестные взломали ее аккаунт на Госуслугах, оформили кредиты и обвинили в финансировании ВСУ. Чтобы избежать ответственности, она решилась на поджог. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.
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В публикации отмечается, что подозреваемая объяснила свои действия давлением мошенников. В середине мая неизвестные взломали ее аккаунт на Госуслугах, оформили кредиты и обвинили в финансировании ВСУ. Чтобы избежать ответственности, она решилась на поджог. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.
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Лидия Пономарева