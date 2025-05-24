Все пассажиры частного самолета Cessna 550 погибли при крушении в Сан-Диего

В интернете распространились сообщения о массовом отравлении арбузами среди россиян на отдыхе в Хургаде. Поступает информация о том, что якобы туристы из России попали в больницы с одинаковыми симптомами. Среди пострадавших – постояльцы Xanadu Makadi Bay и других отелей.