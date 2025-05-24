Все пассажиры частного самолета Cessna 550 погибли при крушении в Сан-Диего

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Легкомоторный самолет Cessna 550 рухнул недалеко от аэропорта в жилом районе Сан-Диего в американском штате Калифорния. Все пассажиры погибли. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), катастрофа произошла в минувший четверг около 3.45 по местному времени. В ведомстве также уточнили, что на борту находились шесть человек.
Перед этим сообщалось, что в районе поселка Нарышкино (Урицкий район, Орловская область) разбился вертолет.
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«Пилот и пассажиры были смертельно ранены», – заявлял следователь Национального совета по безопасности на транспорте Дэн Бейкер во время брифинга.По его словам, частный самолет задел высоковольтную линию электропередач перед падением и последующим возгоранием. Пилот не подавал сигналов бедствия. На борту также не имелось устройства регистрации полетных данных.
Перед этим сообщалось, что в районе поселка Нарышкино (Урицкий район, Орловская область) разбился вертолет.
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Лидия Пономарева