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Главная / Новости / Происшествия/ Водитель и пассажирка Мерседеса погибли в ночном ДТП с КамАЗом в Москве

Водитель и пассажирка Мерседеса погибли в ночном ДТП с КамАЗом в Москве

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В ночь на субботу, 24 мая, на проспекте Маршала Жукова в Москве случилось смертельное ДТП. Об этом сообщает столичная прокуратура.
По предварительным данным, водитель «Мерседеса» потерял контроль над управлением и врезался в «КамАЗ». В результате столкновения погибли два человека – водитель и пассажирка немецкой иномарки. Также в надзорном ведомстве уточнили, что есть один пострадавший.

В публикации отмечается, что в настоящее время обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы. Контроль над проверкой взяла прокуратура Северо-Западного административного округа.

Перед этим сообщалось, что неподалеку от зданий полиции и МЧС в кузбасском Кемерове сгорела машина. Все случилось в районе перекрестка Химикова-Терешковой, где видели черный дым.

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Все пассажиры частного самолета Cessna 550 погибли при крушении в Сан-Диего
24 мая 2025, 10:53

Фото: iStock/Diy13

Легкомоторный самолет Cessna 550 рухнул недалеко от аэропорта в жилом районе Сан-Диего в американском штате Калифорния. Все пассажиры погибли. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), катастрофа произошла в минувший четверг около 3.45 по местному времени. В ведомстве также уточнили, что на борту находились шесть человек.
«Пилот и пассажиры были смертельно ранены», – заявлял следователь Национального совета по безопасности на транспорте Дэн Бейкер во время брифинга.
По его словам, частный самолет задел высоковольтную линию электропередач перед падением и последующим возгоранием. Пилот не подавал сигналов бедствия. На борту также не имелось устройства регистрации полетных данных.

Перед этим сообщалось, что в районе поселка Нарышкино (Урицкий район, Орловская область) разбился вертолет.

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#самолет
#пилот
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#пассажиры
#катастрофа
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В Санкт-Петербурге убившая мужа модель отправляла фото его раны знакомому врачу
24 мая 2025, 10:21

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

Петербургская фотомодель Лилия Судакова, осужденная за убийство собственного мужа, отправляла фотографии с его ранами знакомому врачу, следует из материалов дела.
По данным следствия, перед тем как вызвать скорую, женщина вымыла нож и пол от крови. При звонке в экстренную службу она заявила, что супруг вернулся домой час назад уже раненым.
«Вместо вызова скорой помощи, согласно показаниям (свидетеля), они фотографировали рану и отсылали знакомому врачу, а также обсуждали версии, как выставить произошедшее, что является явной попыткой избежать уголовной ответственности», – цитирует РИА Новости материалы дела.
В качестве первой помощи женщина использовала зеленку и перекись водорода, что, по мнению представителя потерпевшего, было недостаточно при ранении в сердце.

Городской суд Санкт-Петербурга, рассмотрев апелляционную жалобу, в прошлом году ужесточил приговор, заменив условный срок на 7 лет колонии общего режима. С осужденной также взыскали 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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#компенсации
#убийство
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Тигры загрызли девятую жертву в Индии за почти две недели
Hindustan Times: В Индии тигры растерзали девятую жертву за 13 дней
23 мая 2025, 23:09

Фото: istockphoto/wrangel

Девятую жертву в одном и том же индийском регионе растерзали тигры за 13 дней. Об этом пишет портал Hindustan Times.
Уточняется, что 23 мая пастух Банду Парашурам Ураде и его племянник Кишор Мадхукарм Ураде выгонял скот на выпас у границы заповедника Тадоба-Андхари в штате Махараштра.

Неожиданно на мужчин напал хищник, серьезно ранив 35-летнего Кишора и растерзав 55-летнего Банду. Кишор позвал на помощь, чудом добравшись до деревни. Тело его дяди обнаружили в лесу Косби неподалеку от заповедника. Кишор госпитализирован, а местные ищут зверя во избежание новых нападений.

Аналогичный случай произошел 14 мая, когда хищник убил 54-летнюю Качрабаи Бхарде, 13 мая жертвой зверя стала 30-летняя Бхуванешваи Бхендре, а 11 мая в лесу обнаружили останки 65-летней Нималы Шенде. Кроме того, 10 мая были убиты 55-летняя Кантабай Чоудхари с ее 30-летней невесткой Шубханги Чоудхари и 50-летняя Сарикой Шенде.

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#мир
#индия
#тигры
#животные
#смерть
#новости
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Сервис «Лапша Медиа» опроверг данные об отравлении россиян арбузами в Хургаде
23 мая 2025, 23:04

Фото: iStock / Ekaterina Utorova

В интернете распространились сообщения о массовом отравлении арбузами среди россиян на отдыхе в Хургаде. Поступает информация о том, что якобы туристы из России попали в больницы с одинаковыми симптомами. Среди пострадавших – постояльцы Xanadu Makadi Bay и других отелей.
«Новость о массовом пищевом отравлении россиян не нашла подтверждения. Российское генконсульство в Хургаде заявило, что подобных жалоб от соотечественников не зафиксировано. Не сообщали о подобном и туроператоры. Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel пояснил, что масштабы произошедшего преувеличены», – информирует сервис фактчекинга «Лапша Медиа».
В АТОР объяснили, что в Хургаде отдыхают десятки тысяч туристов из России, а заболевания даже 1% различными расстройствами пищевого характера являются нормой.

Массовое отравление россиян арбузами в Египте также опровергли и в отеле. Ни у кого из 2 тыс. постояльцев не было пищевых отравлений.

Фото: lapsha.media

Ранее фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа» составил чек-лист, который поможет отличить фейк от правды. Как отмечают специалисты, сегодня на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от фейков.

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#происшествие
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#фейки
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Стрельба в Воронежской области: личность стрелка установлена
Полиция установила личность стрелка в Россоши Воронежской области
23 мая 2025, 22:09

Фото: istockphoto/blinow61

Стрельба произошла в Россоши Воронежской области. Как пишет Telegram-канал Baza, злоумышленником оказался некий 38-летний Владимир Т. Мужчина сбежал с места происшествия, сейчас его ищет полиция.
Перед этим источник сообщил, что примерно в 17:00 по Москве мужчина, стоявший у входа в магазин на вокзале, достал пистолет и начал хаотичную стрельбу. Один человек получил ранение, его увезли в реанимацию. В городе ввели план «Перехват».

Ранее стало известно, что росгвардейцы задержали двух подозреваемых в разбое на юго-западе Москвы. В ведомстве предоставили соответствующую видеозапись. Злоумышленников передали полицейским.

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