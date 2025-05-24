Водитель и пассажирка Мерседеса погибли в ночном ДТП с КамАЗом в Москве

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В ночь на субботу, 24 мая, на проспекте Маршала Жукова в Москве случилось смертельное ДТП. Об этом сообщает столичная прокуратура.
По предварительным данным, водитель «Мерседеса» потерял контроль над управлением и врезался в «КамАЗ». В результате столкновения погибли два человека – водитель и пассажирка немецкой иномарки. Также в надзорном ведомстве уточнили, что есть один пострадавший.
В публикации отмечается, что в настоящее время обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы. Контроль над проверкой взяла прокуратура Северо-Западного административного округа.
Перед этим сообщалось, что неподалеку от зданий полиции и МЧС в кузбасском Кемерове сгорела машина. Все случилось в районе перекрестка Химикова-Терешковой, где видели черный дым.
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В публикации отмечается, что в настоящее время обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы. Контроль над проверкой взяла прокуратура Северо-Западного административного округа.
Перед этим сообщалось, что неподалеку от зданий полиции и МЧС в кузбасском Кемерове сгорела машина. Все случилось в районе перекрестка Химикова-Терешковой, где видели черный дым.
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Лидия Пономарева