В Подмосковье очевидцы реанимировали пострадавшего в ДТП ребенка на трассе М-12

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В Подмосковье очевидцы спасали несовершеннолетнего сразу после массового дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщил Телеграм-канал «Осторожно, Москва».
На появившихся в Интернете кадрах видно, как мужчины проводят реанимационные мероприятия пострадавшему в аварии малышу.
Известно, что двоих несовершеннолетних, пострадавших в ДТП, доставили в состоянии средней тяжести в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ) — Клинику доктора Рошаля.
В сообщении уточнялось, что угрозы для жизни и здоровья пострадавших детей нет.
Напомним, что 23 мая на трассе М-12 произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ребенок. Авария случилась из-за столкновения микроавтобуса с двумя легковушками.
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Известно, что двоих несовершеннолетних, пострадавших в ДТП, доставили в состоянии средней тяжести в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ) — Клинику доктора Рошаля.
«Им выполнен полный комплекс диагностических мероприятий, оказывается квалифицированная медицинская помощь в необходимом объеме», — отметили представители департамента здравоохранения Москвы в Телеграм-канале.
В сообщении уточнялось, что угрозы для жизни и здоровья пострадавших детей нет.
Напомним, что 23 мая на трассе М-12 произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ребенок. Авария случилась из-за столкновения микроавтобуса с двумя легковушками.
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Ольга Енгалычева