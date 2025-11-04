Петербурженка пропала во время отдыха в Турции, оставив в отеле 12-летнего сына

04 ноября 2025, 06:25

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В Турции пропала жительница Санкт-Петербурга, которая отправилась на отдых вместе со своим 12-летним сыном. Вечером 3 ноября ребенок вернулся в Россию, где его встретили родственники. Об этом пишет издание «78.ru».