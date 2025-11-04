Петербурженка пропала во время отдыха в Турции, оставив в отеле 12-летнего сына
В Турции пропала жительница Санкт-Петербурга, которая отправилась на отдых вместе со своим 12-летним сыном. Вечером 3 ноября ребенок вернулся в Россию, где его встретили родственники. Об этом пишет издание «78.ru».
Исчезнувшая 41-летняя мать изначально успешно заселилась с сыном в отель Royal Atlantis Spa & Resort в Анталье. Она предупредила ребенка, что выходит за сигаретами, после чего бесследно исчезла. Мальчик остался в отеле один.
Сообщалось, что последним пропавшую женщину видел уборщик. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, поиски петербурженки продолжаются. Родственники матери обратились за помощью в МВД.
12-летний мальчик должен был вернуться в Россию с мамой 5 ноября, однако прилетел в РФ раньше из-за сложившейся ситуации. Согласно материалу, в аэропорту Пулково школьника встретила бабушка.
