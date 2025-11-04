В Ростовской области в аварии с тремя машинами погибли два человека

04 ноября 2025, 05:28

Фото: кадр видео Telegram-канала «Госавтоинспекция Ростовской области» ​@gibdd161

Два человека погибли в Ростовской области в результате дорожной аварии с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ростовской области».





Предварительно, водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с Kia Sportage.



Из-за силы удара у «Киа Спортейдж» отлетела деталь. Она попала в двигавшийся сзади Toyota Corolla.





«В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай Солярис» и пассажир 1967 года рождения погибли, водитель автомобиля «Киа Спортейдж» и пассажир 1965 года рождения получили травмы и доставлены в медицинское учреждение», — говорится в публикации.