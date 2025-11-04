В Башкирии из-за взрыва частично обрушился цех водоочистки, внутри работало пять людей
Взрыв прогремел на Стерлитамакском нефтехимическом заводе (СНХЗ) в цехе водоочистки. ЧП привело к частичному обрушению конструкций. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей и заявление администрации Стерлитамака.
По словам очевидцев, в ночь с 3 на 4 ноября со стороны завода раздалось три громких хлопка. Затем появился густой дым.
На место чрезвычайного происшествия незамедлительно выехали экстренные службы. Причины взрыва в настоящее время устанавливаются специалистами.
Глава администрации города Эмиль Шаймарданов уточнил, что в момент частичного обрушения цеха водоочистки в нем работало пять людей. Предварительно, никто из них не пострадал.
