В Башкирии из-за взрыва частично обрушился цех водоочистки, внутри работало пять людей

04 ноября 2025, 06:07

В Стерлитамаке из-за мощного взрыва обрушился цех водоочистки нефтехимического завода

Фото: iStock/Leonid Ikan

Взрыв прогремел на Стерлитамакском нефтехимическом заводе (СНХЗ) в цехе водоочистки. ЧП привело к частичному обрушению конструкций. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей и заявление администрации Стерлитамака.