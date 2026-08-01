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Трамваи столкнулись лоб в лоб в центре Улан-Удэ

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Десять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении трамваев в Улан-Удэ. Об этом проинформировало региональное МВД.



На перекрёстке улиц Гагарина и Проспект 50-летия Октября в Улан-Удэ произошло столкновение двух трамваев, отметили в ведомстве. Предположительно, авария случилась из-за технической неисправности стрелочного перевода на трамвайных путях.

На место происшествия прибыли медики. Они осматривают водителя и девять пассажиров, среди которых двое детей.

Правоохранительные органы выясняют все детали и причины случившегося. В связи с инцидентом движение общественного транспорта и автомобилей на этом участке временно приостановлено.

Екатерина Коршунова

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