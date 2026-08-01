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В Москве скорая помощь столкнулась с иномаркой

На юге Москвы фельдшер скорой пострадал при ее столкновении с иномаркой
Фото: iStock/maxim4e4ek

Две машины столкнулись на пересечении улиц Кантемировская и Деловая на юге Москвы. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного главка МВД РФ.



Согласно предварительным данным, авария произошла около 07:50 по московскому времени. Столкнулись автомобиль скорой помощи и машина марки Mazda.

В результате произошедшего пострадал медицинский работник. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали случившегося. Иные подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске грузовой автомобиль Shacman насмерть сбил двух мотоциклистов на Бердском шоссе. Пассажирка одного из мотоциклов госпитализирована. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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