В Москве скорая помощь столкнулась с иномаркой

01 августа 2026, 10:45

На юге Москвы фельдшер скорой пострадал при ее столкновении с иномаркой

Фото: iStock/maxim4e4ek

Две машины столкнулись на пересечении улиц Кантемировская и Деловая на юге Москвы. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного главка МВД РФ.