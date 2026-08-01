Женщина чуть не умерла из-за того, что долго сидела с телефоном на унитазе

01 августа 2026, 14:00

Жительница Стерлитамака долго сидела с телефоном на унитазе и заработала тромб

Фото: iStock/sudok1

Жительница Стерлитамака долго сидела с телефоном на унитазе и заработала тромб. Об этом пишет Mash.