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Женщина чуть не умерла из-за того, что долго сидела с телефоном на унитазе

Жительница Стерлитамака долго сидела с телефоном на унитазе и заработала тромб
Фото: iStock/sudok1

Жительница Стерлитамака долго сидела с телефоном на унитазе и заработала тромб. Об этом пишет Mash.



Девушка обнаружила у себя на теле вздувшиеся вены и решила воспользоваться помощью ChatGPT, чтобы выяснить причину. Она отправила нейросети фотографию, и сервис порекомендовал ей срочно обратиться к врачу, так как промедление при тромбозе может быть опасным.

После этого пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Её направили на ультразвуковое исследование в городскую больницу. Однако свободного времени для обследования не было. Тогда местная жительница пришла в частную клинику, где у неё диагностировали тромб. Как сообщает Mash, сейчас она ожидает приёма у сосудистого хирурга для назначения дальнейшего лечения.

Екатерина Коршунова

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