За фигурантами дела о теракте в «Крокус Сити Холле» усилили надзор в СИЗО
В отношении 18 фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» ввели негласный надзор. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
По данным источника, за осужденными следят как сотрудники ФСИН, так и находящиеся с ними в камерах заключенные. Меры предприняли для предотвращения новых попыток суицида и обеспечения доставки осужденных в колонию после вступления приговора в законную силу.
7 апреля стало известно, что один из обвиняемых по делу о теракте — Якубджони Давлатхон Юсуфзода* покончил с собой. 37-летнего мужчину нашли мертвым в СИЗО «Матросская Тишина». Еще один фигурант пытался свести счеты с жизнью до вынесения приговора.
Вечером 22 марта 2024 года в Красногорске Московской области произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Это нападение стало одним из самых массовых и жестоких в современной истории России.
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