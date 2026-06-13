Задержали пособника напавших на «Крокус Сити Холл» террористов
В Ингушетии сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали 54-летнего местного жителя Хасана Альтемирова, который подозревается в пособничестве террористической деятельности. Он является последователем запрещенного в России религиозного течения, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, в январе 2025 года Альтемиров оказывал помощь разыскиваемым лицам. Как уточняет «Коммерсантъ», задержанный помог террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл». В частности, он обеспечил поддельными паспортами как минимум трех разыскиваемых фигурантов.
Среди них — Батыр Кулаев*, который вместе с сообщниками занимался вооружением боевиков, устроивших стрельбу в концертном зале. Используя переданный Альтемировым фиктивный документ, Кулаев* покинул страну и до сих пор находится в розыске.
В Следственном комитете отметили, что Альтемиров уже задерживался ранее за совершение иных преступлений. На время следствия ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, возбудили уголовное дело о пособничестве террористической деятельности.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в марте 2024 года. Вооруженные боевики ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по зрителям. Жертвами трагедии стали 149 человек, пострадали более 600. Материальный ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.
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