Задержали пособника напавших на «Крокус Сити Холл» террористов

13 июня 2026, 13:41

СК: Задержали пособника исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В Ингушетии сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали 54-летнего местного жителя Хасана Альтемирова, который подозревается в пособничестве террористической деятельности. Он является последователем запрещенного в России религиозного течения, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.