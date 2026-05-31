Петербурженка рассекла руку, пытаясь повторить популярный тренд из соцсетей
Жительница Санкт-Петербурга оказалась в травмпункте после неудачной попытки снять видео для соцсетей с бутылкой шампанского. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источника, девушка по имени Александра решила повторить популярный челлендж, участники которого разбивают бутылку шампанского о твердую поверхность, добиваясь эффектного выброса напитка, напоминающего фонтан. Такие ролики часто публикуют в дни рождения и другие праздники.
Однако эксперимент закончился травмой. Когда петербурженка ударила бутылку об асфальт, стекло разбилось, а осколки серьезно повредили ей руку. В результате были перерезаны два сухожилия и поврежден нерв.
После случившегося девушке потребовалась медицинская помощь. Впереди ее ждет операция и несколько месяцев реабилитации.
Как отмечается, после инцидента Александра отказалась от идеи снимать подобные видео и решила предупредить других пользователей социальных сетей о возможных последствиях опасных интернет-трендов. По ее словам, популярность в интернете и реакции на публикации не стоят риска получить тяжелую травму.
