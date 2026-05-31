В США семья молдаван погибла по пути на свадьбу, но торжество решили не отменять
Семья из четырех человек, погибшая в результате крупной аварии с участием автобуса в американском штате Вирджиния, направлялась на свадьбу родственников. Несмотря на трагедию, церемонию решили провести в запланированные сроки, сообщает Sky News.
ДТП произошло рано утром 31 мая на межштатной автомагистрали I-95 недалеко от населенного пункта Куантико. По данным полиции, движение на трассе было затруднено из-за дорожных работ. В этих условиях пассажирский автобус, следовавший из Нью-Йорка в Южную Каролину, столкнулся с несколькими транспортными средствами.
Среди погибших оказалась семья Донцевых из Массачусетса — 45-летний Дмитрий, его 44-летняя супруга Екатерина и их двое детей, Эмили и Марк. По словам родственников, семья имела молдавские корни и переехала в США несколько лет назад.
Родственница погибших Каролина Бублик рассказала, что Дмитрий работал медбратом, а Екатерина была парикмахером и готовила десерты для предстоящего семейного торжества.
В результате аварии также погибла 25-летняя жительница Массачусетса Присцилла Мафальда. По данным полиции, автомобиль, в котором находились члены семьи Донцевых, загорелся после столкновения, и находившиеся внутри люди погибли.
Несмотря на произошедшее, родственники приняли решение не отменять свадьбу. По их словам, церемония станет не только праздником, но и возможностью почтить память погибших.
По информации правоохранителей, травмы в результате аварии получили 44 человека, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Большинство пострадавших после оказания медицинской помощи были выписаны из больниц.
Обстоятельства ДТП расследует Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). Предварительно специалисты не исключают, что автобус практически не снижал скорость перед столкновением.
Читайте также: