Житель Ленобласти пошел вынести мусор и устроил стрельбу

31 мая 2026, 13:10

В Киришах мужчина купил пистолет на маркетплейсе и устроил стрельбу

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

В Ленинградской области полиция задержала нетрезвого мужчину, открывшего стрельбу из пистолета утром на городской улице. Инцидент произошёл 30 мая около 8:00 в городе Кириши, сообщили в региональной пресс-службе ГУ МВД.





Местные жители обратились в полицию после того, как услышали выстрелы у дома на Советской улице. Прибывшие на место сотрудники установили, что 29-летний мужчина, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, трижды выстрелил в воздух из охолощенного пистолета «ТТ», когда выносил мусор. Оружие он ранее приобрёл через маркетплейс.



В результате происшествия никто не пострадал. Пистолет изъяли.



На задержанного составили административный протокол за хулиганство. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.



