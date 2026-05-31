Житель Ленобласти пошел вынести мусор и устроил стрельбу
В Ленинградской области полиция задержала нетрезвого мужчину, открывшего стрельбу из пистолета утром на городской улице. Инцидент произошёл 30 мая около 8:00 в городе Кириши, сообщили в региональной пресс-службе ГУ МВД.
Местные жители обратились в полицию после того, как услышали выстрелы у дома на Советской улице. Прибывшие на место сотрудники установили, что 29-летний мужчина, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, трижды выстрелил в воздух из охолощенного пистолета «ТТ», когда выносил мусор. Оружие он ранее приобрёл через маркетплейс.
В результате происшествия никто не пострадал. Пистолет изъяли.
На задержанного составили административный протокол за хулиганство. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.