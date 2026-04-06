Петербурженка разревелась с бокалом за рулем из-за концерта «Нейромонаха Феофана»

06 апреля 2026, 14:19

Пьяную петербурженку остановили за рулем с бокалом после концерта

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор местной жительнице, которая управляла автомобилем с бокалом из-под вина в руке. Об этом пишет «Лента.ру».





Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, женщина пояснила на заседании, что после концерта группы «Нейромонах Феофан» она сильно расстроилась и плакала. По ее мнению, именно это могло стать причиной подозрений инспекторов ГИБДД в нетрезвом состоянии.



Однако сотрудник дорожной полиции на допросе заявил, что, открыв дверь машины, увидел водителя с винным бокалом. Результаты медосвидетельствования подтвердили наличие алкоголя в крови — показатель составил 0,352 миллиграмма на литр. Женщина согласилась с этой цифрой и признала вину, но, как отметили в суде, раскаяния не проявила.



Мировой суд признал петербурженку виновной по административной статье «Управление транспортом в состоянии опьянения» и назначил наказание в виде лишения прав на полтора года и штрафа в размере 45 тысяч рублей.



