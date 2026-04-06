Звезда сериала «Беверли-Хилз, 90210» Тори Спеллинг попала в ДТП с четырьмя детьми

06 апреля 2026, 13:00

TMZ: Актрису Тори Спеллинг с ее четырьмя детьми госпитализировали после ДТП

Тори Спеллинг (Фото: Instagram*/torispelling)

Актриса Тори Спеллинг, известная по роли в сериале «Беверли-Хилз, 90210», попала в аварию вместе с четырьмя детьми и друзьями. Инцидент произошёл на одной из дорог города. В их внедорожник, за рулём которого находилась Спеллинг, на высокой скорости врезался другой автомобиль.





Как сообщает TMZ, все пострадавших доставили в больницу на нескольких машинах скорой помощи. Серьёзных травм удалось избежать. У Тори диагностировали ссадины и сотрясение мозга. При прибытии полиции актриса была в сознании и эмоционально описала обстоятельства аварии.



Дети Спеллинг, а также находившиеся в салоне друзья, по предварительным данным, не получили тяжёлых повреждений. Подробности их состояния не уточняются.



