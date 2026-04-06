Звезда сериала «Беверли-Хилз, 90210» Тори Спеллинг попала в ДТП с четырьмя детьми
Актриса Тори Спеллинг, известная по роли в сериале «Беверли-Хилз, 90210», попала в аварию вместе с четырьмя детьми и друзьями. Инцидент произошёл на одной из дорог города. В их внедорожник, за рулём которого находилась Спеллинг, на высокой скорости врезался другой автомобиль.
Как сообщает TMZ, все пострадавших доставили в больницу на нескольких машинах скорой помощи. Серьёзных травм удалось избежать. У Тори диагностировали ссадины и сотрясение мозга. При прибытии полиции актриса была в сознании и эмоционально описала обстоятельства аварии.
Дети Спеллинг, а также находившиеся в салоне друзья, по предварительным данным, не получили тяжёлых повреждений. Подробности их состояния не уточняются.
Ранее гаишника протащило по асфальту в Москве, и это сняли на видео.