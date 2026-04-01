Почти 20 человек пострадали из-за взрыва после ДТП

01 апреля 2026, 20:01

В Колумбии после ДТП произошел взрыв, пострадали 19 человек

19 человек пострадали из-за взрыва после ДТП в Колумбии. Об этом сообщает местное радио Caracol.





Инцидент произошел 1 апреля на шоссе между городами Сипакира и Убате в департаменте Кундинамарка. Предварительно, после столкновения один из автомобилей загорелся, что привело к взрыву.

«Власти подтверждают, 19 человек получили ранения, семь машин были задействованы», — говорится в сообщении.