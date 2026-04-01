Почти 20 человек пострадали из-за взрыва после ДТП
В Колумбии после ДТП произошел взрыв, пострадали 19 человек
19 человек пострадали из-за взрыва после ДТП в Колумбии. Об этом сообщает местное радио Caracol.
Инцидент произошел 1 апреля на шоссе между городами Сипакира и Убате в департаменте Кундинамарка. Предварительно, после столкновения один из автомобилей загорелся, что привело к взрыву.
«Власти подтверждают, 19 человек получили ранения, семь машин были задействованы», — говорится в сообщении.Глава департамента Хосе Эмилио Рей в эфире Noticias Caracol отметил, что есть данные о погибших среди водителей. Точное число жертв все еще выясняется. В настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб.
