Петербурженка сломала челюсть в четырёх местах во время велосипедной прогулки

11 августа 2026, 01:31

Жительница Петербурга сломала челюсть в четырёх местах, упав с велосипеда в парке

Фото: iStock/gbh007

Жительница Петербурга сломала челюсть в четырёх местах, попав в яму на территории Полюстровского парка. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».