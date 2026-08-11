Петербурженка сломала челюсть в четырёх местах во время велосипедной прогулки
Жительница Петербурга сломала челюсть в четырёх местах, попав в яму на территории Полюстровского парка. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Инцидент произошёл во время спокойной поездки на велосипеде. Его переднее колесо попало в глубокую выбоину, и женщина перелетела через руль, после чего жестко приземлилась на асфальт.
Удар оказался настолько сильным, что петербурженка не только сломала челюсть, но и лишилась нескольких передних зубов. Более того, женщина повредила сустав. Пострадавшей предстоит хирургическое вмешательство: врачи установят специальную пластину, чтобы зафиксировать костные фрагменты.
Несмотря на серьёзность травм, женщина сохраняет оптимизм и не предъявляет претензий к состоянию парковых дорожек. Причиной случившегося она называет отсутствие у себя защитной экипировки, отмечая, что шлем очень важен даже во время обычной велосипедной прогулки.
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