Петербурженка спустя пять лет заявила на отчима-насильника

31 июля 2025, 10:48

Фото: iStock/SB Arts Media

20-летняя жительница Кировского района Петербурга обратилась в полицию с заявлением на своего 41-летнего отчима, которого обвиняет в многократных домогательствах. Об этом сообщает телеграм-канал «Конкретно.ру».