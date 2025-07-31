Петербурженка спустя пять лет заявила на отчима-насильника
20-летняя жительница Кировского района Петербурга обратилась в полицию с заявлением на своего 41-летнего отчима, которого обвиняет в многократных домогательствах. Об этом сообщает телеграм-канал «Конкретно.ру».
Девушка рассказала, что первые случаи произошли в 2021 году в Казахстане, а затем повторялись в Петербурге в 2022 году, в квартирах на улице Ленсовета и Дачном проспекте.
В итоге она решила обратиться за помощью спустя пять лет, после того как отчим ушел из семьи и стал скрываться. Полицейские нашли мужчину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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