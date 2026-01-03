Тела трех человек и белый порошок нашли в российском городе
В Ростове-на-Дону три человека погибли, предположительно, отравившись наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По данным ведомства, тела 41-летнего мужчины и двух женщин 35 и 52 лет обнаружили в квартире на улице Оганова. Предварительная причина смерти — острая интоксикация, вызванная запрещенными веществами.
Также правоохранители нашли на месте происшествия белый порошок, похожий на наркотики. Неизвестное вещество направили на экспертизу. По факту гибели людей проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что 47-летний житель Ижевска продавал подросткам наркотики и изнасиловал одного из них. В итоге он получил 16 лет колонии строгого режима.
