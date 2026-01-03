Достижения.рф

Тела трех человек и белый порошок нашли в российском городе

В Ростове-на-Дону мужчин и две женщины умерли от отравления наркотиками
Фото: iStock/aradaphotography

В Ростове-на-Дону три человека погибли, предположительно, отравившись наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.



По данным ведомства, тела 41-летнего мужчины и двух женщин 35 и 52 лет обнаружили в квартире на улице Оганова. Предварительная причина смерти — острая интоксикация, вызванная запрещенными веществами.

Также правоохранители нашли на месте происшествия белый порошок, похожий на наркотики. Неизвестное вещество направили на экспертизу. По факту гибели людей проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Лидия Пономарева

