Тела трех человек и белый порошок нашли в российском городе

03 января 2026, 19:00

В Ростове-на-Дону мужчин и две женщины умерли от отравления наркотиками

Фото: iStock/aradaphotography

В Ростове-на-Дону три человека погибли, предположительно, отравившись наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.