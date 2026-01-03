Сотрудники МЧС освободили сына блогерши от наручников в Петербурге
Сына блогерши и автора курсов по тета-хилингу пришлось освобождать от наручников с помощью сотрудников МЧС.
По данным 78.ru, петербургские спасатели выехали на необычный вызов и в итоге распилили «оковы» болгаркой.
«Новый год 2026! Как отметили мы», — поделилась Елена.Как ребёнок оказался в наручниках, не уточняется. Судя по кадрам, мальчик просто баловался с необычным предметом. В комментариях под роликом отметился и один из спасателей — он написал, что был рад помочь.
