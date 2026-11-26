26 ноября 2026, 19:16

В квартире петербурженки обнаружили мумифицированные останки кошек после пожара

Фото: Istock / grafoto

В Санкт-Петербурге женщина устроила пожар в собственной квартире на Тихорецком проспекте, когда, по словам соседей, пыталась зажарить на сковороде кота. Об этом «Известиям» рассказала местная жительница Ксения.





По ее словам, раньше хозяйка квартиры занималась волонтерством: спасала и лечила бездомных животных. Однако со временем женщина собрала у себя около 40 кошек. Соседи начали жаловаться на неприятный запах, исходивший из жилья. Несколько дней назад там произошел пожар, после чего прибывшие сотрудники МЧС выломали дверь.





«Оказалось, что пожар случился из-за того, что она жарила на сковородке кошку», — рассказала Ксения.