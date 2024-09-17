В Москве подросток склонял 13-летнюю подругу к сексу и шантажировал интимными фото

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В Москве 16-летний подросток шантажировал свою 13-летнюю подругу, угрожая выложить в сеть её интимные фотографии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что эта история началась в начале июля. Девочка познакомилась с парнем в интернете и спустя долгое время общения стала отправлять ему интимные фотографии.
В конце августа подростки договорились встретиться. Они гуляли по району Метрогородок, после чего юноша привёл подругу к себе домой и предложил ей заняться оральным сексом. Девочка испугалась и убежала. После этого парень начал угрожать ей сливом фотографий, если она не заплатит ему 20 тысяч рублей.
Девочка, у которой таких денег нет, испугавшись позора, решила покончить с собой. К счастью, врачам удалось оперативно спасти ей. Они направили ребёнка в научно-практический центр психического здоровья детей. В настоящее время юношу разыскивает полиция.
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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
В конце августа подростки договорились встретиться. Они гуляли по району Метрогородок, после чего юноша привёл подругу к себе домой и предложил ей заняться оральным сексом. Девочка испугалась и убежала. После этого парень начал угрожать ей сливом фотографий, если она не заплатит ему 20 тысяч рублей.
Девочка, у которой таких денег нет, испугавшись позора, решила покончить с собой. К счастью, врачам удалось оперативно спасти ей. Они направили ребёнка в научно-практический центр психического здоровья детей. В настоящее время юношу разыскивает полиция.
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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
Анастасия Чинкова