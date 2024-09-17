В детском саду «Ромашка» в Дмитровском округе неизвестные открыли стрельбу

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Глава Дмитровского городского округа Московской области Илья Игоревич Поночевный заявил, что в детском саду «Ромашка» неизвестные открыли стрельбу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Сообщается, что неустановленные лица начали стрелять из пневматического оружия по верандам учреждения. К счастью, никто из воспитанников и сотрудников детского сада не пострадал.
Правоохранительные органы оперативно отреагировали на ситуацию и задержали нарушителей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Москве женщина поссорилась с матерью и сдала полицейским, что та выращивает марихуану в квартире. Они решили проверить эту информацию и действительно обнаружили там девять кустов каннабиса. Теперь её матери грозит тюремное заключение.
До этого девушка родила доношенного ребенка и оставила его в выгребной яме туалета, где младенец скончался. По делу была назначена судебно-медицинская экспертиза. Помимо этого, проводятся иные следственные мероприятия.
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Правоохранительные органы оперативно отреагировали на ситуацию и задержали нарушителей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Москве женщина поссорилась с матерью и сдала полицейским, что та выращивает марихуану в квартире. Они решили проверить эту информацию и действительно обнаружили там девять кустов каннабиса. Теперь её матери грозит тюремное заключение.
До этого девушка родила доношенного ребенка и оставила его в выгребной яме туалета, где младенец скончался. По делу была назначена судебно-медицинская экспертиза. Помимо этого, проводятся иные следственные мероприятия.
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Дарья Осипова