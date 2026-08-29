Петербурженка вырвала дочь из рук агрессивного мужа в Иране спустя пять попыток
В Санкт-Петербург вернулась местная жительница, которая тайно вывезла свою дочь из Ирана. Это удалось сделать лишь с пятой попытки. Историей своего побега женщина поделилась с РЕН ТВ.
Россиянка пояснила, что процесс занял два года из‑за иранских законов, которые после развода оставляют детей с отцом. К разводу с гражданином Ирана её подтолкнула его агрессия и рукоприкладство.
Женщина рассказала, что зимой 2024 года бывший муж вывез четырёхлетнюю дочь в Тегеран, пока она лежала в больнице с инсультом. Посольство не помогло, а закрытые границы из‑за конфликта осложняли ситуацию. Местные власти не признавали права гражданки РФ.
Петербурженка бежала с ребёнком скрытно, и удачной оказалась только пятая попытка. Они нелегально пересекли границу 26 апреля. Россиянка призналась, что предыдущие четыре неудачи помогли им подготовиться и провести «операцию» успешно.
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