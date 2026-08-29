Петербурженка вырвала дочь из рук агрессивного мужа в Иране спустя пять попыток

29 августа 2026, 13:15

Петербурженка тайно от бывшего мужа вывезла дочь из Ирана после пяти попыток

Фото: Istock/yuliasverdlova

В Санкт-Петербург вернулась местная жительница, которая тайно вывезла свою дочь из Ирана. Это удалось сделать лишь с пятой попытки. Историей своего побега женщина поделилась с РЕН ТВ.