В Чебоксарах автомобиль сбил студента на пешеходном переходе
В Чебоксарах (Чувашия) автомобиль сбил юношу на электросамокате на пешеходном переходе. Подробности приводит региональная Госавтоинспекция.
Дорожный инцидент произошёл 28 августа. Студент двигался через «зебру» на зелёный сигнал светофора. В это время автомобиль Skoda совершал поворот на разрешающий сигнал. Транспортные средства столкнулись.
После ДТП медики доставили молодого человека в больницу. Установлено, что за рулём иномарки находилась женщина. Её освидетельствовали — алкоголь в организме не выявили. Правоохранители назначили проверку по факту происшествия.
До этого сообщалось об аварии на юго-западе Москвы. Там мотоциклист насмерть сбил пешехода.
Читайте также: