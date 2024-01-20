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Петербурженка заблудилась по дороге домой с другом и скончалась в поле

20 января 2024, 15:27
Фото: istockphoto/Jonathan W. Cohen

Фото: istockphoto/Jonathan W. Cohen

Жительница Санкт-Петербурга заблудилась и замерзла в поле, когда возвращалась домой вместе с другом из гостей.
«КП — Санкт-Петербург» пишет, что 24-летняя женщина и её 27-летний друг ночью шли домой из гостей. Молодые люди заблудились и оказались на неизвестном поле. Там начали замерзать.

Спустя время мужчина позвонил в скорую помощь, но медики уже не успели помочь девушке. На ее теле обнаружили следы обморожения.


Врачи увидели дом, который был расположен недалеко. Почему друзья не обратились за помощью к его жильцам, не сообщается.

Ранее сообщалось, что кота Твикса, выброшенного из поезда, обнаружили мертвым. Кот Твикс ехал в переноске с одним из пассажиров из Екатеринбурга в Тихвин. 11 января проводница увидела, что кот бегает по вагону, схватила его и выкинула на мороз.

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В приамурском поселке в пожаре погиб 2-летний ребёнок
#санкт-петербург
#поле
#зима
#происшествие
#новости
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В европейских библиотеках совершили серию краж русской классики
20 января 2024, 14:34

Фото: istockphoto/Cheri Alguire

Во Франции задержали группа преступников, которая похищала из библиотек европейских городов прижизненные издания писателей.
В числе украденных книг оказались издания Александра Пушкина, Николая Гоголя и Михаила Лермонтова. Le Parisien пишет, что мужчин с гражданством Грузии подозревают в краже раритетных изданий из библиотек Франции, Швейцарии, Германии, Финляндии, а также Польши, Литвы, Латвии, Эстонии. Корреспондент «Коммерсанта» Алексей Тарханов предполагает, что кражи совершались по заказу из России.

Преступники во всех библиотеках действовали по одной схеме: они представлялись исследователями русской литературы, затем выписывали редкие прижизненные издания писателей и поэтов XIX века, а потом выносили книги или заменяли их на копии.

По словам одного из злоумышленников, он украл книги из любви к ним. По его словам, он готовил диссертацию на тему «Демократия в русской литературе XIX века». Всего из национальной библиотеки Франции BnF он украл восемь книг. Их стоимость оценивается в €650 тысяч.

Аналогичные кражи антикварных книг зафиксировали в Финляндии и Германии. 17 книг Пушкина и Гоголя похитили в Латвийской национальной библиотеке, 8 украдены в библиотеке Тартуского университета в Эстонии, также сборник Пушкина вынесли из Женевского университета.

Ранее сообщалось, что неизвестные обокрали вагон поезда, перевозивший компьютерную технику для космодрома «Восточный». Об этом пишет Telegram-канал «112».

Отмечается, что 16 декабря поезд с техникой выехал из Омска. В преддверии новогодних праздников состав прибыл в точку назначения, но несколько дней стоял, ожидая разгрузки. После того, как сотрудники космодрома «Восточный» пересчитали всю прибывшую аппаратуру, они обнаружили отсутствие части техники на сумму, превышающую 250 тысяч рублей.


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В Северной Корее подростков приговорили к 12 годам каторги за прослушивание k-pop

В школе Нижнего Тагила первоклассникам дали хлеб со стеклом
#кража
#книги
#европа
#происшествие
#воры
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Мужчина устроил стрельбу на свадьбе и ранил семилетнюю девочку
В КЧР мужчина устроил стрельбу на свадьбе и случайно ранил девочку
20 января 2024, 14:29

Фото: iStock/Shutter2U

На свадьбе в Карачаево-Черкессии мужчина устроил стрельбу, а одна из пуль случайно попала в семилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Отмечается, что инцидент произошёл 19 января. В полицию поступило сообщение из больницы, в которую доставили семилетнего ребёнка с огнестрельным ранением плеча. В клинике ребёнку оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

В ведомстве рассказали, что мужчина открыл огонь в воздух из зарегистрированного пистолета. Одна из пуль срикошетила и попала в ребёнка.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол, согласно которому на мужчину наложат штраф в размере 50 тысяч рублей с изъятием оружия и патронов.

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#преступление
#стрельба
#штраф
#мвд
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В школе Нижнего Тагила первоклассникам дали хлеб со стеклом
20 января 2024, 13:43

Фото: istockphoto/shironosov

В Нижнем Тагиле родители рассказали о том, что детям подали в школьной столовой хлеб со стеклом.
66.ru пишет, что осколки попались первоклассникам. Родители рассказывают, что один из учеников порезал стеклом язык.

Мать одной из школьниц сообщила, что её ребёнок жевал хлеб и подумал, что попался твердый сахар. А в куске хлеба оказалось стекло размером примерно в сантиметр. Первоклассница рассказала о случившемся работникам столовой, но там её словам не придали значения.

После обеда школьница пошла на уроки и только дома рассказала бабушке о том, что у неё болит горло и живот. Ей вызвали скорую помощь. Сейчас с девочкой всё в порядке.

По словам матери, в школе не стали вызывать скорую помощь. А школьного врача на месте не было. В администрации школы ответили, что медик находился на месте, но к нему никто не обращался за помощью.

Родительница обратилась в Роспотребнадзор. Сейчас школьная администрация разбирается с производителем.

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#продукты
#хлеб
#дети
#школа
#происшествие
#врачи
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В Северной Корее подростков приговорили к 12 годам каторги за прослушивание k-pop
BBC: в КНДР подростков приговорили к 12 годам каторги за прослушивание k-pop
20 января 2024, 12:28

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Северной Корее подростков осудили на 12 лет из-за просмотра фильмов и клипов из Южной Кореи. Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что два подростка 16 лет увлекались южнокорейской культурой, которая запрещена в КНДР.

В ходе судебного заседания мальчиков, на которых надели наручники, прилюдно осудили за такие интересы. В решении суда говорится, что просмотром и прослушиванием продукции «гнилого марионеточного режима» они разрушили своё будущее.

По решению суда подростков приговорили к 12 годам принудительных работ.

Напомним, что ужесточение закона о запрете на прослушивание k-pop произошло в 2020 году. Ранее граждан Северной Кореи отправляли в трудовые лагеря, но теперь суд может принять решение о наказании в виде смертной казни.

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#южная корея
#культура
#суд
#приговор
#запрет
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В приамурском поселке в пожаре погиб 2-летний ребёнок
20 января 2024, 12:25

Фото: iStock/Kara Capaldo

2-летний ребенок скончался во время пожара в деревянном доме на две квартиры в посёлке Горный Зейского муниципального округа в Приамурье.
Родителей не было дома в момент пожара. Они ушли в магазин. РИА Новости пишет, что пожар случился в пятницу днём. С огнём боролись два пожарных поста противопожарной службы Амурской области, добровольцы, три единицы техники.

«По прибытии на место обнаружено, что дом горел открытым пламенем, из лопнувших от температуры стекол в окнах вырывались клубы черного дыма»,- сказано в сообщении амурского центра ГЗ и ПБ.
Спустя полтора часа возгорание ликвидировали. До обеда субботы спасатели разбирали конструкции сгоревшего дома, чтобы достать тело ребенка.

Прокуратура Приамурья сообщает, что в доме были проблемы с электрической проводкой. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате пожара.

За минувшие сутки в области случилось 9 бытовых пожаров. Трое детей погибли: двое в Ивановском округе и один в Зейском.

Ранее сообщалось, что семья из пяти человек погибла в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале. Последним умер отец. Telegram-канале Республиканской клинической больницы пишет, что в четверг утром в частном доме на улице Газопроводной в Махачкале взорвался газ и вспыхнул пожар.

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#пожар
#дети
#происшествие
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Неизвестные украли аппаратуру для космодрома «Восточный» на 250 тысяч рублей
«112»: неизвестные обокрали вагон с техникой для космодрома «Восточный»
20 января 2024, 11:40

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Неизвестные обокрали вагон поезда, перевозивший компьютерную технику для космодрома «Восточный». Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что 16 декабря поезд с техникой выехал из Омска. В преддверии новогодних праздников состав прибыл в точку назначения, но несколько дней стоял, ожидая разгрузки. После того, как сотрудники космодрома «Восточный» пересчитали всю прибывшую аппаратуру, они обнаружили отсутствие части техники на сумму, превышающую 250 тысяч рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту кражи компьютерной техники.

В настоящее время устанавливаются лица, совершившие преступление.

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#кража
#компьютер
#техника
#поезд
#следственный комитет
#уголовное дело
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В Махачкале погибла семья с маленькими детьми после взрыва газа в частном доме
20 января 2024, 11:16

Фото: istockphoto/Kileman

Семья из пяти человек погибла в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале. Последним умер отец.
Telegram-канале Республиканской клинической больницы пишет, что в четверг утром в частном доме на улице Газопроводной в Махачкале взорвался газ и вспыхнул пожар. Семью из пяти человек, троих детей и родителей, с обширными ожогами госпитализировали в реанимацию ожогового центра РКБ. Все члены семьи были в крайне тяжелом состоянии.

В день ЧП умерли все дети, которым было от 2 до 5 лет, а их мать умерла утром следующего дня. Затем скончался отец.

«Несмотря на все старания комбустиологов и своевременно оказанную медицинскую помощь, вся семья погибла», — сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. В Минэнерго рассказали, что дом самовольно подключили шланговыми соединениями к газопроводной трубе. Из-за этого образовалась утечка газа, пишет РИА Новости.

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#дети
#пожар
#семья
#газ
#взрыв
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Суд в Италии оправдал осуждённых за нацистское приветствие
20 января 2024, 10:14

Фото: iStock/Zolnierek

В Италии разрешили вскидывать правую руку на памятных мероприятиях, если это не является пропагандой фашизма. Об этом сообщил телеканал RAI.
В 2016 году произошёл инцидент: несколько участников памятной демонстрации приветственно подняли правую руку. В результате за реабилитацию фашизма были осуждены восемь человек.

Позднее от этих граждан поступила апелляция. В ходе пересмотра дела в Верховном суде Италии приняли решение, что данный случай не является преступлением, поскольку не нарушал общественный порядок. При этом, если бы тогда зафиксировали угрозу порядку, жест считался бы оскорблением чувств ряда категорий людей.

Если затрагивать российское законодательство, то согласно ему подобные жесты и демонстрирование нацистской символики являются преступлениями. Гражданин, попавшийся впервые, наказывается по Административному кодексу. В случае повторных инцидентов, последует наказание по Уголовному кодексу в виде лишения свободы.

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#италия
#суд
#нацизм
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Кота Твикса, выброшенного из поезда, обнаружили мертвым
20 января 2024, 09:43

Фото: istockphoto/Dovapi

Проводница выбросила из поезда кота Твикса во время остановки в Кирове.
«Мне только что привезли мертвого кота. Делаю фотографии. Не могу сейчас говорить», –рассказала хозяйка кота Ольга Кудряшова.
РЕН ТВ сообщает, что, по данным волонтёров, которые занимались поиском животного, труп животного нашли в снегу недалеко от железной дороги.

Кот Твикс ехал в переноске с одним из пассажиров из Екатеринбурга в Тихвин. 11 января проводница увидела, что кот бегает по вагону, схватила его и выкинула на мороз.

Транспортная прокуратура инициировала проверку по факту инцидента. Специалисты будут оценивать соблюдение законодательства о защите прав потребителей работниками поезда.

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#коты
#животные
#поезд
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