Петербурженка заблудилась по дороге домой с другом и скончалась в поле

Фото: istockphoto/Jonathan W. Cohen
Жительница Санкт-Петербурга заблудилась и замерзла в поле, когда возвращалась домой вместе с другом из гостей.
«КП — Санкт-Петербург» пишет, что 24-летняя женщина и её 27-летний друг ночью шли домой из гостей. Молодые люди заблудились и оказались на неизвестном поле. Там начали замерзать.
Спустя время мужчина позвонил в скорую помощь, но медики уже не успели помочь девушке. На ее теле обнаружили следы обморожения.
Врачи увидели дом, который был расположен недалеко. Почему друзья не обратились за помощью к его жильцам, не сообщается.
Ранее сообщалось, что кота Твикса, выброшенного из поезда, обнаружили мертвым. Кот Твикс ехал в переноске с одним из пассажиров из Екатеринбурга в Тихвин. 11 января проводница увидела, что кот бегает по вагону, схватила его и выкинула на мороз.
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Спустя время мужчина позвонил в скорую помощь, но медики уже не успели помочь девушке. На ее теле обнаружили следы обморожения.
Ранее сообщалось, что кота Твикса, выброшенного из поезда, обнаружили мертвым. Кот Твикс ехал в переноске с одним из пассажиров из Екатеринбурга в Тихвин. 11 января проводница увидела, что кот бегает по вагону, схватила его и выкинула на мороз.
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Мария Фирсова