Петербурженка жестоко убила мужа, который перестал платить ипотеку и начал «жить для себя»
Петербурженка жестоко убила мужа из-за того, что он перестал платить ипотеку и начал «жить для себя»: развлекался, гулял и стал чаще улыбаться. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В канун Международного женского дня в квартире на Петергофском шоссе произошла ссора между 38-летней Галиной и её 54-летним мужем Антоном. Причиной конфликта стали претензии женщины к супругу по поводу неуплаты ипотеки и коммунальных платежей, а также его, по мнению женщины, чрезмерной сосредоточенности на собственных интересах.
В ходе ссоры Галина схватила кухонный нож и нанесла Антону не менее четырёх ударов в шею. После этого она покинула квартиру, оставив тело мужа в комнате. О произошедшем стало известно только в апреле, когда соседи пожаловались на неприятный запах, исходящий из квартиры.
Галина сначала отрицала свою причастность к убийству, утверждая, что давно не виделась с мужем и не поддерживала с ним контакт. Однако после предъявления доказательств россиянка призналась в содеянном. По факту произошедшего Следственным комитетом по Петербургу возбуждено уголовное дело.
