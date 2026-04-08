В Новокузнецке мужчина напал на подростков, игравших во дворе

В Кузбассе возбуждено уголовное дело после нападения мужчины на подростков. Об этом информирует СУ СК по Кемеровской области.



Инцидент случился на улице Мичурина. Мужчина напал на детей, которые играли во дворе, и ударил одного из них по голове. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Все участники происшествия уже выявлены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящее время выясняются все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске компания незнакомцев избила мужчину из-за девушки. Происшествие случилось на Советской улице. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

