В Новокузнецке мужчина напал на подростков, игравших во дворе
В Кузбассе возбуждено уголовное дело после нападения мужчины на подростков. Об этом информирует СУ СК по Кемеровской области.
Инцидент случился на улице Мичурина. Мужчина напал на детей, которые играли во дворе, и ударил одного из них по голове. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения.
Все участники происшествия уже выявлены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящее время выясняются все детали случившегося.
