В частном зоопарке в Ленобласти неизвестные отравили газом более 60 попугаев
В частном зоопарке Кудрово из-за отравления газом погибли три десятка попугаев, владелец бизнеса подозревает, что птиц мог отравить его бывший партнер. Об этом информирует 78.ru.
Инцидент произошел днем 7 апреля. Посетители заметили неладное, когда птицы начали падать замертво. Сотрудницы зоопарка вывели людей на улицу и вернули деньги, но сами почувствовали проблемы с дыханием. Медики подтвердили отравление газом, девушек госпитализировали. Они отметили, что посторонний запах в помещении не ощущался.
В вольере было 73 птицы; больше половины погибли. Спасти не удалось какаду, который снимался в сериале «Пират». Владелец зоопарка рассказал, что перед трагедией к нему приходили подозрительные люди. Они запугали сотрудников и требовали отдать им попугая. Предприниматель подозревает бывшего бизнес-партнёра, который требовал два миллиона рублей и птицу. Обстоятельства произошедшего выясняются.
