Андрей Кончаловский проиграл суд по делу о краже дизайна зубных щеток

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Суд по делу о краже дизайна зубных щеток проиграл режиссер Андрей Кончаловский дизайнеру из Москвы Александру Белову, пишет SHOT. Ответчика обязали выплатить 50 тысяч рублей.
«Арбитражный суд в конфликте интересов народного артиста [Кончаловского] и автора необычного патента [Белов] встал на сторону последнего», — сказано в публикации.Известно, что весной этого года дизайнер увидел товар со своим оформлением в аптеках «Планета здоровья», частью которых владеет режиссер. Сеть также обязали выплатить Белову издержки в две тысячи рублей.
Дизайн запатентован Беловым. Его уникальность подтверждена экспертами в 2021 году.
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Никита Кротов