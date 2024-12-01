Пожар в цехе в Екатеринбурге локализован — МЧС

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Пожар в цехе в Екатеринбурге локализован спасателями, проинформировало МЧС России в Telegram-канале.
«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Екатеринбурге», — гласит сообщение ведомства.Перед этим сообщалось о горении цеха по производству полистирола в регионе на площади в тысячу «квадратов». Позже она увеличилась до полутора тысяч. Есть один пострадавший, 70 человек эвакуировались с промзоны самостоятельно.
В МЧС добавили, что на площади 400 «квадратов» произошло обрушение кровли.
Перед этим сообщалось, что пожар после атаки беспилотника вспыхнул в Калужской области. Нападению подвергся Малоярославецкий район.
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