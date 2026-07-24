24 июля 2026, 15:09

Baza: Петербурженке в глаз попали осколки разбитого телефона

Фото: iStock/Pinkypills

Петербурженке в глаз попали осколки разбитого iPhone — всё из-за того, что она продолжала пользоваться телефоном после повреждения корпуса. Об этом пишет Baza.