Петербурженке в глаз попали осколки разбитого телефона
Петербурженке в глаз попали осколки разбитого iPhone — всё из-за того, что она продолжала пользоваться телефоном после повреждения корпуса. Об этом пишет Baza.
Во время прогулки Ева повредила заднюю крышку своего смартфона. Однако, поскольку устройство продолжало функционировать и экран оставался невредимым, она решила не ремонтировать его.
На следующий день, когда девушка снова взяла iPhone в руки, она ощутила внезапную острую боль в глазу. Изначально петербурженка предположила, что причиной дискомфорта стала ресница, но ощущение лишь усиливалось.
Когда боль стала невыносимой, Ева обратилась за помощью к офтальмологу. Врач обнаружил под верхним веком пациентки пять мелких осколков стекла, которые проникли туда, когда она случайно потерла глаз рукой с разбитым телефоном. В качестве лечения ей были назначены антибиотики и специальные капли. Без своевременной терапии могло потребоваться хирургическое вмешательство.
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