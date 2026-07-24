Пьяный житель Калининграда во время ссоры поджег свою возлюбленную
Пьяный житель Калининграда во время ссоры поджег девушку. Об этом проинформировали в СК по региону.
В ходе конфликта мужчина плеснул в сожительницу жидкостью для заправки зажигалок и поднес к ней огонь. Девушка загорелась.
В этот момент в квартире был их общий друг, который пришёл в гости. Он быстро потушил пламя и помог пострадавшей.
Калининградца задержали. Ему предъявлено обвинение. Согласно информации ведомства, он заключён под стражу до 23 сентября текущего года.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае многодетный отец поджег дом с четырьмя детьми после ссоры с женой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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