Петербурженку похитили из-за неразделенной любви и вывезли в Подмосковье

09 сентября 2026, 15:47

Три человека похитили петербурженку из-за неразделенной любви и вывезли в Чехов

Фото: istockphoto/blinow61

В Санкт-Петербурге завершили расследование громкого похищения женщины, совершенного на почве неразделенной любви. Сотрудники уголовного розыска задержали троих жителей Московской области, причастных к этому преступлению, сообщили в МВД. Инцидент произошел еще в марте.