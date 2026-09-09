Петербурженку похитили из-за неразделенной любви и вывезли в Подмосковье
В Санкт-Петербурге завершили расследование громкого похищения женщины, совершенного на почве неразделенной любви. Сотрудники уголовного розыска задержали троих жителей Московской области, причастных к этому преступлению, сообщили в МВД. Инцидент произошел еще в марте.
Жертвой злоумышленников стала 49-летняя петербурженка. Преступники подкараулили ее у дома на Московском проспекте и, угрожая ножом, насильно посадили в автомобиль.
Женщину вывезли в подмосковный Чехов, где удерживали в квартире 54-летнего местного жителя. По данным следствия, именно этот мужчина являлся организатором похищения, движимый неразделенными чувствами к потерпевшей.
Однако пленнице удалось бежать: она воспользовалась невнимательностью похитителей и сразу же обратилась в полицию. Вскоре всех фигурантов дела — двоих мужчин (54 и 40 лет) и их 40-летнюю знакомую — задержали в Московской области. В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»). На текущий момент подозреваемых доставили в Петербург и заключили под стражу.
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