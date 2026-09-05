05 сентября 2026, 10:52

Baza: Родственники похитили невесту за две недели до свадьбы в Твери

Фото: iStock/Favor_of_God

Родственники похитили невесту за две недели до свадьбы в Твери — силой затолкали её в машину прямо посреди города. До этого они угрожали девушке расправой из-за отношений, заявил её жених. Об этом пишет Baza.