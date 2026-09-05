Родственники похитили невесту за две недели до свадьбы в Твери
Родственники похитили невесту за две недели до свадьбы в Твери — силой затолкали её в машину прямо посреди города. До этого они угрожали девушке расправой из-за отношений, заявил её жених. Об этом пишет Baza.
Фёдор рассказал, что около года встречался с 21-летней москвичкой Дианой. 12 августа она сбежала из дома, где её избивали, угрожали и пытались отобрать паспорт и телефон, к нему. Вскоре пара уехала в Тверь и решила пожениться, назначив свадьбу на 15 сентября.
Однако родственники Дианы, как утверждает молодой человек, не собирались оставлять ситуацию без внимания. Они начали угрожать девушке, обещая расправиться с ней за то, что москвичка якобы опозорила честь семьи. Вскоре близкие выяснили адрес пары в Твери: звонили им, стучали в дверь и обещали «объявить войну». В этот же период Диана обращалась в службу спасения.
2 сентября девушка вместе с бабушкой Фёдора пошла за продуктами. Обратно они ехали на такси. У дома вышли из машины, огляделись и направились к подъезду, когда из-за угла появились несколько мужчин. Они схватили Диану за руки и ноги, ударили её и силой потащили к авто.
После похищения бабушка Фёдора обратилась в полицию. Следователи выяснили, что машина, на которой увезли Диану, принадлежит её родственникам.
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