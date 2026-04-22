Россиянин надругался над малолетней дочерью своей знакомой

22 апреля 2026, 11:55

Жителя Камчатки арестовали за надругательство над дочерью знакомой

54-летнего жителя Камчатского края арестовали за надругательство над малолетней дочерью знакомой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем телеграм-канале.





По версии следствия, мужчина совершил преступление 18 апреля, находясь у себя дома в Елизовском районе. О случившемся девочка рассказала матери, которая обратилась с заявлением в полицию.



Фигуранту предъявили обвинение по статье 132 УК: «Насильственные действия сексуального характера». Суд отправил его под стражу.



Расследование уголовного дела продолжается. Также проводится психолого-психиатрическая экспертиза.



