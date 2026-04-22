Россиянин надругался над малолетней дочерью своей знакомой
54-летнего жителя Камчатского края арестовали за надругательство над малолетней дочерью знакомой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем телеграм-канале.
По версии следствия, мужчина совершил преступление 18 апреля, находясь у себя дома в Елизовском районе. О случившемся девочка рассказала матери, которая обратилась с заявлением в полицию.
Фигуранту предъявили обвинение по статье 132 УК: «Насильственные действия сексуального характера». Суд отправил его под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается. Также проводится психолого-психиатрическая экспертиза.
