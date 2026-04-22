Достижения.рф

СК раскрыл подробности о мертвом младенце из Подмосковья

Уголовное дело об убийстве матерью ребенка возбудили в Серпухове
Фото: iStock/Fedorovekb

Уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК) возбудили в Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного ГСУ СК в своем канале в мессенджере Max.



По данным следствия, мертвого младенца с колото-резаными ранами нашли вечером 21 апреля в контейнере для бытовых отходов на улице Ленина в поселке Большевик. Тело направили в морг для проведения необходимых экспертиз.

Уточняется, что следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия. Сейчас они допрашивают очевидцев и ищут подозреваемую.

Ранее сообщалось об аналогичном инциденте в Дагестане. По информации силовиков, в Хасавюрте мать убила новорожденного ребенка и отнесла тело на свалку.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0