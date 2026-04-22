СК раскрыл подробности о мертвом младенце из Подмосковья
Уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК) возбудили в Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного ГСУ СК в своем канале в мессенджере Max.
По данным следствия, мертвого младенца с колото-резаными ранами нашли вечером 21 апреля в контейнере для бытовых отходов на улице Ленина в поселке Большевик. Тело направили в морг для проведения необходимых экспертиз.
Уточняется, что следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия. Сейчас они допрашивают очевидцев и ищут подозреваемую.
Ранее сообщалось об аналогичном инциденте в Дагестане. По информации силовиков, в Хасавюрте мать убила новорожденного ребенка и отнесла тело на свалку.
